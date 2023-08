Ischitella torna “Capitale” della musica bandistica ancora una volta.

Sarà infatti la cittadina garganica ad ospitare il prossimo 10 settembre l’VIII edizione del raduno bandistico del Gargano, evento totalmente gratuito per i suoi partecipanti.

L’ evento ormai vetrina settembrina del panorama musicale garganico torna dopo 6 anni di assenza, grazie all’impegno del Prof. M° Antonio Falco e dell’associazione “Bandisti del Gargano” promotrice dell’evento con il patrocinio del Comune di Ischitella, chiama a se tutti i musicisti del Gargano tra grandi e piccoli bandisti, appassionati e vecchie glorie.

Commenta così il promotore dell’evento ” E’ sempre una grande emozione realizzare questa manifestazione che porta a se centinaia di musicisti provenienti da varie zone del Gargano e non.

Portare ogni anno sempre un maggior numero di persone all’evento fa amare e far conoscere le nostre tradizioni musicali, ma fa anche trovare l’energia e l’arte di ogni musicista che riesce a fondersi in un unico gruppo che suona all’unisono.Doveroso ringraziare il comune di Ischitella che ci patrocina ed ospita per l’ottavo anno e tutte le associazioni ed enti coinvolti nell’organizzazione.”

La manifestazione oltre a coinvolgere associazioni musicali provenienti da varie parti d’Italia porta in sfilata per le strade della cittadina garganica le note degli autori più famosi, tra marce tradizionali e marce sinfoniche.E’ possibile iscriversi al raduno musicale gratuitamente fino al 31 agosto facendo pervenire la propria iscrizione a bandistidelgargano@gmail.com con modulo scaricabile attraverso la pagina facebook “bandisti del gargano”.

Pubblicato il 31 Agosto 2023