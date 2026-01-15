Attualità

Ischia, studenti colti da malore dopo aver bevuto acqua in bottiglia

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Bevono acqua in bottiglia, quattro studenti ricoverati per un'intossicazione a Ischia. I giovani sono in condizioni stabili e non destano preoccupazione. Hanno comprato l'acqua in un istituto superiore di Casamicciola Terme. Tutti sono ricoverati al presidio ospedaliero 'Anna Rizzoli' di Lacco Ameno per accertamenti in osservazione. Sul caso sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri e le analisi dell'Asl Napoli 1 centro, che ha acquisito i campioni di prodotto.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Serie A, oggi Como-Milan – Diretta

19 minuti fa

Referendum giustizia, il sondaggio: sì al 48,7% e no al 30%

21 minuti fa

Sordi, Gasparri: “personaggi attualissimi, ha anticipato crisi giustizia”. Verdone: “Sdrammatizzava la vita”

26 minuti fa

Milano Cortina 2026, comitato organizzatore chiarisce caso tedofori: “Processo di individuazione condiviso e trasparente”

49 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio