Irene Pivetti, Cassazione accoglie ricorso: annullata con rinvio condanna a 4 anni

(Adnkronos) – La Cassazione ha accolto il ricorso presentato da Irene Pivetti e annullato con rinvio la sentenza di condanna a 4 anni dell'ex presidente della Camera per autoriciclaggio ed evasione fiscale. Il legale di Pivetti, Filippo Cocco, contattato dall'Adnkronos, si dice "molto soddisfatto" del risultato. Il processo, legato a una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di tre Ferrari Gran Turismo, che secondo l'accusa sarebbero servite per nascondere un'evasione fiscale, tornerà ora davanti a una diversa sezione della Corte d'appello a Milano, dove Pivetti era stata condannata in primo grado nel settembre del 2024 a 4 anni. Sentenza confermata in appello lo scorso dicembre. Ai giudici della seconda sezione penale della Cassazione la procura generale aveva chiesto di confermare la condanna.

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Pubblicato il 9 Luglio 2026