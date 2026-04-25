Attualità

Iran-Usa, verso un nuovo round di colloqui: Witkoff e Kushner oggi in Pakistan – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner oggi in Pakistan per partecipare ai colloqui con l'Iran, ma permane l'incertezza. Teheran nega l'esistenza di piani per negoziati diretti con la delegazione statunitense a Islamabad, dove il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato funzionari pakistani. Da parte sua il presidente Donald Trump ha affermato che l'Iran presenterà un'offerta agli Stati Uniti ma non ne conosceva ancora i dettagli. E solo il giorno prima aveva suggerito che l'incertezza sulla leadership iraniana stava complicando i negoziati. Nel frattempo in Libano, dopo l’annuncio dell’estensione di tre settimane del cessate il fuoco, Israele ha dichiarato che continuerà a colpire “qualsiasi minaccia”, secondo il primo ministro Benjamin Netanyahu, che accusa Hezbollah, sostenuto dall’Iran, di voler sabotare la tregua.   Tutte le news e gli aggiornamenti in diretta. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Iran, Reza Pahlavi: “Lotterò per il mio popolo e il mio Paese fino a quando sarà libero”

2 ore fa

Parma-Pisa 1-0, decide Elphege e gialloblu salvi

2 ore fa

25 aprile, militanti Pld bloccati a Milano dai pro Pal: “Diritto a manifestare messo in crisi da estremisti”

3 ore fa

25 aprile, a Roma spari ad aria compressa vicino al Parco Schuster dopo corteo: feriti un uomo e una donna iscritti all’Anpi

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio