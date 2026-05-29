Iran-Usa, Trump: “Ora nella Situation Room per decisione definitiva”

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato su Truth Social che si sta recando nella "Situation Room per prendere una decisione definitiva" sull'accordo con l'Iran. L'uranio arricchito iraniano sepolto in profondità verrà "estratto dagli Stati Uniti in stretta collaborazione e coordinamento con l'Iran, oltre che con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, e distrutto", ha affermato il presidente americano. "Non vi sarà alcuno scambio di denaro, fino a nuovo avviso – ha aggiunto – Sono stati concordati altri punti, di importanza ben inferiore". "L'Iran – ha sottolineato ancora – deve impegnarsi a non dotarsi mai di armi o bombe nucleari. Lo Stretto di Hormuz deve essere immediatamente riaperto, senza pedaggi, per consentire il traffico marittimo senza restrizioni in entrambe le direzioni". Trump ha annunciato che "tutte le mine, se presenti, saranno neutralizzate". "Le navi bloccate nello Stretto a causa del nostro incredibile e senza precedenti Blocco Navale, che ora verrà revocato, potranno iniziare il processo di 'ritorno a casa'! – ha aggiunto il presidente americano – Salutate le vostre mogli, mariti, genitori e famiglie da parte mia, il vostro Presidente preferito!".

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Maggio 2026