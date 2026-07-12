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Iran, Usa lanciano nuova ondata di attacchi

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(Adnkronos) – Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi contro l'Iran. Il Centcom, il comando centrale americano, rende noto che le forze armate effettuano raid "per continuare a ridurre la capacità dell'Iran di attaccare equipaggi civili e navi commerciali che attraversano liberamente lo Stretto di Hormuz". Gli attacchi, come di consueto, vengono eseguiti su ordine del presidente Donald Trump: "Il Comandante in campo ha ordinato gli attacchi per le responsabilità delle forze armate iraniane". 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Luglio 2026

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