Iran, Trump: “Uccidere Mojtaba Khamenei? Non lo dico”

(Adnkronos) – "Non sono contento". Così Donald Trump ha commentato per la prima volta la nomina del 56enne Mojtaba Khamenei a Guida Suprema iraniana. Interpellato dal New York Post sulle sue precedenti minacce di uccidere qualsiasi successore di Ali Khamenei non approvato dagli Stati Uniti, Trump ha liquidato la questione: "Non ve lo dico. Non sono contento di lui". 
Pubblicato il 9 Marzo 2026

