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Iran, Trump: “Non volevo assistere a un disastro economico, ecco perché ho fatto l’accordo”

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(Adnkronos) – "Non volevo assistere a un disastro economico". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante una conferenza stampa a Evian, spiegando i motivi che l'hanno portato a raggiungere un'intesa con l'Iran. "Se non avessimo concluso l'accordo, lo Stretto di Hormuz non sarebbe stato aperto e le bombe avrebbero continuato a cadere senza sosta", ha proseguito Trump, secondo cui i due giorni del vertice G7 a Evian "sono stati un'opportunità per discutere i dettagli dell'accordo con i nostri amici più stretti". 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Giugno 2026

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