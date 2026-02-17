Attualità

Iran, Trump avverte su colloqui Ginevra: “Accordo o subiranno conseguenze”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Donald Trump ha messo nuovamente in guardia l'Iran dalle "conseguenze di un mancato accordo" a poche ore dagli attesi colloqui a Ginevra, con la mediazione dell'Oman, sul controverso programma nucleare della Repubblica Islamica.  "Sarò coinvolto in questi colloqui, indirettamente. Saranno molto importanti – ha detto il tycoon ai giornalisti a bordo dell'Air Force One in dichiarazioni rilanciate dalla Cnn – Vogliono fare un accordo". "Non penso vogliano subire le conseguenze di un mancato accordo. Vogliono un accordo", ha rimarcato.  Donald Trump si è espresso anche sulle prospettive di nuove forniture di armamenti a Taiwan, isola di fatto indipendente, ma per la quale la Cina di Xi Jinping vuole la "riunificazione". "Ne sto parlando con lui. Abbiamo avuto un buon colloquio e molto presto prenderemo una decisione", ha detto nelle ultime ore ai giornalisti. Risale al 4 febbraio l'ultimo colloquio telefonico tra Trump e Xi. Un incontro tra il tycoon e il leader cinese è atteso ad aprile a Pechino.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Incendio all’alba di oggi a Napoli, in fiamme il Teatro Sannazaro

21 minuti fa

Borussia Dortmund-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

32 minuti fa

Roma, arrestate 7 persone per traffico di droga: tra questi ci sono tre poliziotti

56 minuti fa

Capodanno cinese, oggi inizia l’anno del ‘Cavallo di Fuoco’

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio