Iran, Tajani: “Sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo”

(Adnkronos) – ''Il governo italiano esprime grande preoccupazione per quello che da giorni sta accadendo in Iran. Offro il mio sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo iraniano e chiedo alle Autorità di garantire i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti i manifestanti, di rinunciare in ogni caso alla vergogna della pena di morte come misura repressiva''. Lo ha scritto su 'X' il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. ''Il mio cordoglio è per chi ha perso la vita durante le manifestazioni'', ha aggiunto. ''L’Italia, insieme ai partner europei, è protagonista di una pressante azione diplomatica per portare rapidamente a una soluzione positiva della crisi, rispettosa delle aspirazioni del popolo iraniano e della incolumità dei suoi cittadini", ha aggiunto Tajani.  
Pubblicato il 11 Gennaio 2026

