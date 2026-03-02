Attualità

Iran sotto attacco, Teheran risponde ai missili. Israele colpisce il Libano: oltre 30 morti a Beirut

1 minuto di lettura

Si allarga la crisi in Medio Oriente. Mentre continuano anche gli attacchi di Usa e Israele contro l'Iran, con nuovi raid contro Teheran e altre città, tra cui Sanandaj, il conflitto ha coinvolto anche gruppi militanti filo-iraniani come Hezbollah, aprendo un nuovo fronte in Libano.  Nella periferia sud di Beirut e nel Libano meridionale, gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 31 persone e ne hanno ferite 149, ha riferito il ministero della Salute libanese. "Abbiamo lanciato una campagna offensiva contro Hezbollah", ha annunciato da parte sua Israele.  Colonne di fumo si sono levate oggi, lunedì 2 marzo, nei pressi dell’ambasciata statunitense in Kuwait. Lo riferiscono i media israeliani, mentre nelle ultime ore sono risuonate nel paese del Golfo le sirene antiaeree. L'ambasciata Usa ha diffuso un avvertimento ai cittadini statunitensi, esortandoli a rifugiarsi sul posto.  Sono stati udite forti detonazioni nei pressi dell'aeroporto iracheno di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti. Lo ha riferito l'Afp, che in precedenza aveva dato la notizia che i sistemi di difesa aerea avevano abbattuto dei droni nei pressi dell'aeroporto.  
Pubblicato il 2 Marzo 2026

