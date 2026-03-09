Attualità

Iran, rischio attentati in Occidente: dagli Usa l’allerta per l’attivazione di cellule dormienti all’estero

Gli Stati Uniti lanciano l’allerta per la possibile attivazione di cellule dormienti iraniane all’estero. Secondo un avviso federale diffuso alle forze dell’ordine, sono state intercettate comunicazioni criptate ritenute di origine iraniana che potrebbero fungere da "innesco operativo" per agenti dormienti fuori dal Paese. L’allerta, visionata da Abc News, si basa su un’analisi preliminare di una trasmissione "probabilmente di origine iraniana" diffusa in più Paesi subito dopo la morte dell’Ayatollah Ali Khamenei, ucciso lo scorso 28 febbraio in un attacco israeliano. Il messaggio intercettato era codificato e destinato a "riceventi clandestini" in possesso della chiave di decodifica, un sistema tipico per impartire istruzioni a "operatori segreti o agenti dormienti" senza ricorrere a internet o reti cellulari. L’allerta sottolinea che, pur non essendoci "minacce operative legate a una località specifica", le autorità devono intensificare la sorveglianza sulle frequenze radio sospette.  
Pubblicato il 9 Marzo 2026

