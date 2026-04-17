Iran riapre lo Stretto di Hormuz: “Via libera a tutte le navi”

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L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, petroliere comprese, fino alla fine della tregua con gli Stati Uniti. Il cessate il fuoco dura fino al 21 aprile. "In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz", determinante per il commercio del 20% del petrolio mondiale, è dichiarato completamente aperto per il restante periodo di cessate il fuoco, sulla rotta coordinata già annunciata dall'Organizzazione portuale e marittima della Repubblica islamica dell'Iran", annuncia il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. La comunicazione, che determina un immediato calo del prezzo del petrolio, viene accolta con entusiasmo da Donald Trump. "L'Iran ha appena annunciato che lo Stretto d'Iran è completamente aperto e pronto per" la ripresa del "traffico", scrive il presidente degli Stati Uniti sul social Truth. Il presidente americano precisa che il blocco navale attuato dagli Usa rimane attivo: "Il blocco navale rimarrà pienamente in vigore nei confronti dell'Iran fino a quando le trattative con l'Iran non saranno completamente concluse. Questo processo dovrebbe svilupparsi molto rapidamente, la maggior parte dei punti sono già stati negoziati".

L'annuncio arriva mentre filtrano indiscrezioni sul piano in discussione per porre fine alla guerra. Sul tavolo, l'ipotesi secondo cui Washington sbloccherebbe beni iraniani per 20 miliardi di dollari. In cambio, riferisce Axios, Teheran cederebbe in particolare le proprie scorte di uranio arricchito al 60%: si tratta di 440 chili di materiale che, con ulteriori step relativamente semplici, arriverebbe alla soglia del 90% necessaria per l'impiego in ambito militare. Le scorte totali dell'Iran – non solo quindi il materiale arricchito – raggiungono complessivamente le 2 tonnellate. Nelle ultime ore, Trump ha fatto riferimento a "notevoli progressi" nel dialogo tra i due paesi e ha prospettato un nuovo round di negoziati nel weekend. Secondo Axios, i colloqui potrebbero andare in scena a Islamabad, in Pakistan, nella giornata di domenica, quando è prevista la scadenza formale dell'attuale tregua.

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Pubblicato il 17 Aprile 2026