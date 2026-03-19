Iran, primo jet Usa colpito: F-15 costretto a atterraggio d’emergenza

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Il primo jet degli Stati Uniti colpito dall'Iran nella guerra in corso dal 28 febbraio. Un F-35 è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza in una base degli Usa in Medio Oriente dopo essere stato colpito – secondo le informazioni fornite alla Cnn da due fonti – dal fuoco iraniano. Il capitano Tim Hawkins, un portavoce dell'US Central Command, ha dichiarato che il jet di quinta generazione "era in volo per una missione di combattimento sull'Iran" quando è stato costretto alla manovra di atterraggio. Il caccia ha toccato terra senza ulteriori problemi, sull'episodio è stata aperta un'inchiesta. "L'aereo è atterrato in sicurezza, il pilota è in condizioni stabili", ha detto Hawkins. Il jet, come evidenziano i media americani, è il primo aereo colpito dall'Iran dall'inizio del conflitto. Anche Israele schiera gli F-15, aerei che costano circa 100 milioni di dollari ciascuno. L'Iran ha annunciato in passato l'abbattimento di un F-15 americano. I Pasdaran, nella prima settimans di guerra, hanno rivendicato di aver abbattuto un caccia nel sudovest del paese e la notizia viene diffusa con enfasi dai media di Teheran. L'agenzia Tasnim, in particolare, ha affermato che i Guardiani della rivoluzione hanno utilizzato sistemi di difesa aerospaziale per colpire un F-15 Strike Eagle. L'US Central Command ha smentito categoricamente: "I rumors sui social relativi all'abbattimento di un F-15E in Iran sono prive di fondamento e non vere".

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Pubblicato il 19 Marzo 2026