Attualità

Iran, pesanti raid Usa: colpiti obiettivi militari, ucciso bambino di due anni – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Continua la guerra tra Iran e Stati Uniti. Nella notte tra ieri e oggi, giovedì 30 luglio, l'aviazione americana ha portato avanti pesanti raid in Medio Oriente, uccidendno tre persone, tra cui un bambino di due anni, sull'isola iraniana di Qeshm. Lo riporta l'agenzia di stampa Fars: "Un attacco statunitense contro un'abitazione nel quartiere di Chah Tangu a Qeshm ha causato la morte di tre membri di una famiglia: il padre, la madre e il loro figlio di due anni", ha riferito citando l'Università di Scienze Mediche di Hormozgan, aggiungendo che altri due bambini sono rimasti feriti.  Tutte le ultime news sulla guerra in diretta.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sequestrati in tutta Italia migliaia di scooter illegali: venivano venduti come bici elettriche

33 minuti fa

Lunghi viaggi in aereo? Guai a togliere le scarpe: i consigli anti trombosi

43 minuti fa

Caldo record, allarme Ecdc: “Ondate intense e prolungate aumentano rischio infezioni”

44 minuti fa

La Nazionale riparte dal tridente Malagò-Mancini-Ranieri: “Vogliamo vincere e riportare i giovani a vedere l’Italia ai Mondiali”

8 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio