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Iran, Pasdaran diffondono video: “Ecco jet Usa colpito”

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(Adnkronos) – I Guardiani della Rivoluzione diffondono un video, non verificato in maniera indipendente, che documenterebbe l'azione con cui l'Iran ha colpito un F-15 degli Stati Uniti. E' il primo caccia americano colpito dall'Iran nella guerra iniziata il 28 febbraio. Il jet è riuscito ad atterrare in una base degli Stati Uniti in Medio Oriente, il pilota è sostanzialmente illeso. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Marzo 2026

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