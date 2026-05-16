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Iran, Nyt: Usa e Israele pronti a riattaccare dalla prossima settimana

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(Adnkronos) – Stati Uniti e Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, magari dando un nuovo nome all'operazione. Lo scrive il New York Times spiegando che tra le opzioni in esame ci sono attacchi più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali e una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre fisicamente l'uranio altamente arricchito iraniano dai tunnel bombardati a Isfahan. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Maggio 2026

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