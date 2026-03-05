Iran, nuova ondata di attacchi contro Teheran. Israele: “Operazione durerà almeno un’altra settimana o due”

(Adnkronos) – Nuova una vasta ondata di attacchi aerei di Israele su Teheran oggi, giovedì 5 marzo. Nei raid sono state prese di mira le infrastrutture del regime in tutta la capitale iraniana. Secondo quanto anticipano le forze militari israeliane l'operazione militare contro l'Iran durerà almeno un'altra settimana o due. In questo arco di tempo, altre migliaia di obiettivi del regime saranno presi come obiettivo, rende noto il Times of Israel. L'obiettivo di Israele è quello di smantellare sistematicamente il regime e i suoi siti militari. Da sabato a ieri le Idf hanno sganciato sull'Iran più di 5mila bombe. Mentre gli aerei militari "continuano ad approfondire la superiorità aerea sull'Iran, in particolare nella zona di Teheran". Migliaia di soldati iraniani sono stati uccisi in quattro giorni di attacchi, ha precisato il comandante della base aerea di Ramat David, identificato solo con l'iniziale del suo nome in ebraico, Aleph.

Pubblicato il 5 Marzo 2026