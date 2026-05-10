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Iran, Nobel Mohammadi libera su cauzione: trasferita in ospedale a Teheran

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(Adnkronos) – Le autorità iraniane hanno rilasciato su cauzione Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, a seguito della crescente preoccupazione per le sue condizioni di salute. La vincitrice è già stata trasferita a Teheran per ricevere cure mediche, secondo quanto riferito domenica dai suoi sostenitori. Dopo 10 giorni di ricovero a Zanjan, nel nord dell'Iran, dove stava scontando la sua pena, a Mohammadi è stata concessa la sospensione della pena dietro pagamento di una cauzione consistente, ha dichiarato la sua fondazione in un comunicato. Il comunicato aggiunge che la vincitrice è stata trasferita in ambulanza in un ospedale di Teheran "per essere curata dalla sua équipe medica". 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Maggio 2026

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