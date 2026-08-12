Iran, media Turchia: accordo con Usa per prorogare cessate fuoco in scadenza 17 agosto

(Adnkronos) – Stati Uniti e Iran hanno "concordato" di prorogare il cessate il fuoco di 60 giorni che, sulla base del memorandum di Islamabad, scadrà il 17 agosto. Lo hanno indicato fonti del governo pakistano citate dall'agenzia di stampa turca Anadolu. "Entrambe le parti hanno comunicato ai mediatori il proprio consenso a prorogare la deadline – ha affermato una fonte vicina al processo di mediazione – Tuttavia, le due parti si stanno scambiando messaggi per decidere la durata della proroga". Gli Stati Uniti e l'Iran, con la mediazione anche del Pakistan, hanno firmato un memorandum d'intesa lo scorso 17 giugno, concordando di avviare negoziati per un accordo definitivo. Tuttavia, i colloqui si sono arenati a causa di divergenze in particolare sulla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, una delle rotte strategiche per l'approvvigionamento energetico e il commercio globali. Tra l'8 ed il 24 luglio, la tregua è rimasta sostanzialmente solo sulla carta, mentre Stati Uniti e Iran hanno continuato a scambiarsi attacchi militari. Washington ha condotto raid contro obiettivi all'interno dell'Iran e Teheran ha risposto colpendo obiettivi militari statunitensi in diversi Paesi arabi, tra cui Giordania, Bahrein e Kuwait. "Non mi fido dell'Iran". "Sono l'ultima persona che si fida dell'Iran. Hanno mentito costantemente", ha detto da parte sua il presidente Usa Donald Trump parlando con i giornalisti al rientro da un evento in Ohio. Il tycoon ha ribadito: "Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz in questo momento. Loro non hanno il controllo. Noi abbiamo il controllo totale. E' nostro. E se a un certo punto forse faranno qualcosa verranno spazzati via. In questo momento siamo in un'ottima posizione", ha concluso, secondo quanto rimbalzato su diversi media Usa, aggiungendo che l'Iran "non sarà più il bullo del Medio Oriente".

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Pubblicato il 12 Agosto 2026