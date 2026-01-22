Attualità

Iran, l’appello di Bianca Balti: “È straziante, sparano ai feriti in ospedale”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Bianca Balti commossa per la situazione in Iran. La supermodella italiana ha condiviso sul proprio profilo Instagram delle Stories in inglese dagli Stati Uniti, dove vive, raccontando di come un incontro casuale l'abbia portata a fare un appello pubblico a informarsi e parlare delle morti in Iran. Nella brutale e sanguinosa repressione delle manifestazioni di protesta sono state uccise, secondo un rapporto ottenuto dal Sunday Times, almeno 16.500 persone mentre circa 330mila sono state ferite. Nel video, girato su una rampa di scale, senza trucco e con un abbigliamento semplice, Bianca Balti ha il viso visibilmente rigato dalle lacrime. Spiega che, al termine di una visita oculista, la segretaria del suo medico le ha raccontato che suo marito è iraniano e si trova al momento proprio nel Paese d'origine. "Se vieni ferito e vieni portato in ospedale – dice Bianca Balti – vengono a ucciderti lì. È ciò che sta accadendo in questo momento ed è straziante. È importante parlarne il più possibile". La modella ha anche condiviso un video di sostegno "al coraggioso popolo iraniano" girato dall'attivista iraniana Pegah Moshir Pour e dalla conduttrice Giulia Salemi, la cui madre è iraniana. "Nessuno distolga lo sguardo da quello che sta succedendo", dicono.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

‘Non più alleati ma fornitori’: Cerra spiega l’America (e l’Italia) post-Davos

17 minuti fa

La depressione si nasconde negli audio di WhatsApp, l’IA scova i segnali

22 minuti fa

Lilli Gruber, l’incendio a Davos e l’emergenza: “Sono fuggita nella neve”

38 minuti fa

Sciopero novembre 2023, Tar ‘boccia’ precettazione Salvini e condanna Mit a pagare 3mila euro

43 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio