Iran, “Khamenei è ferito e si nasconde”: la sorte della Guida Suprema è un mistero

(Adnkronos) –

Mojtaba Khamenei è ferito e le sue condizioni non sono note. La nuova Guida Suprema dell'Iran, nominata 3 giorni fa, non è apparsa in pubblico né in video. Il figlio e successore dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso da Israele e Stati Uniti nelle prime fasi della guerra iniziata il 28 febbraio, sinora non ha diffuso nemmeno comunicazioni scritte. Il 56enne, secondo quanto riferisce il New York Times, è rimasto ferito negli attacchi su Teheran. Secondo tre fonti iraniane, che riportano informazioni fornite da figure di rilievo nel regime, Khamenei è stato ferito in particolare alle gambe. Da allora, è stato trasferito in un luogo ritenuto più sicuro e ha ridotto al minimo le comunicazioni per evitare di essere localizzato. Anche secondo Israele – e in particolare secondo l'apparato militare – Khamenei è stato ferito nei raid del 28 febbraio: le fonti a cui fa riferimento il NYT sarebbero giunte a questa conclusione prima ancora della nomina di Mojtaba Khamenei a nuova Guida Suprema. Non sono chiare le condizioni in cui Khamenei sarebbe stato colpito. Suo padre è stato ucciso dai raid aerei israeliani mentre si rifugiava nel compound nel cuore di Teheran. Nell'attacco sono stati uccisi anche la madre di Mojtaba Khamenei, sua moglie e un figlio, oltre ad altri elementi di spicco del regime. La nuova Guida Supremaè stata definita "un veterano di guerra ferito" dalla tv di stato e dall'agenzia Irna, un altro indizio – evidenzia il NYT – che fa pensare ai danni effettivamente subiti nella fase iniziale del conflitto. Per Israele, anche Mojtaba Khamenei è un obiettivo dichiarato. Più sfumata la posizione di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti si è detto "deluso" dalla scelta di Teheran per la nuova Guida Suprema e continua ad auspicare l'avvento di un altro "leader interno". "Khamenei ha un bersaglio sulla schiena? Non lo dico, sarebbe inappropriato", la risposta di Trump nela conferenza stampa tenuta lunedì in Florida.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Marzo 2026