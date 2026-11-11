Iran, il retroscena: “Lite furibonda Trump-Netanyahu sulla possibilità di riprendere la guerra”

(Adnkronos) –

Una “lite furibonda”. Così una fonte ha descritto a Ynet la conversazione telefonica avvenuta lo scorso fine settimana fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, incentrata principalmente sull’Iran, a causa delle divergenze tra Gerusalemme e Washington sulla possibilità di riprendere la guerra contro la Repubblica Islamica.

Secondo fonti a conoscenza dei dettagli della telefonata, che hanno parlato con il giornale israeliano, si è trattato di una conversazione particolarmente difficile e accesa. Tuttavia, l’ufficio del Primo Ministro ha smentito categoricamente queste affermazioni, sostenendo che la telefonata non sia stata affatto difficile. “Notizie false, assurdità”, ha replicato l’ufficio di Netanyahu. Anche un alto funzionario israeliano ha confermato la telefonata, ma ha insistito sul fatto che non sia stata “per niente tesa”.

“Otto anni fa un personaggio da cartone animato come Pompeo disse che gli iraniani dovevano obbedire ai diktat della Casa Bianca ‘se volevano mangiare’. Oggi Rubio, i cui connazionali cubani sono vittime della stessa politica, ripete quelle sciocchezze”. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, attaccando il segretario di Stato americano Marco Rubio e il suo predecessore Mike Pompeo per la politica di pressione economica su Teheran.

“Lasciamo da parte la disumanità. Sono le illusioni a produrre una politica americana fallimentare”, ha aggiunto Araghchi all’indomani delle parole di Rubio da Parigi, dove aveva affermato che la pressione economica esercitata dagli Stati Uniti sull’Iran rende superflui ulteriori attacchi “su larga scala”.

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, si è intanto trasferito dalla sua abitazione nell’area di Washington a una base militare dopo aver ricevuto minacce contro la sua vita da parte dell’Iran, riferisce il New York Times, citando tre fonti a conoscenza della vicenda secondo cui i piani iraniani contro funzionari ed ex funzionari statunitensi sono arrivati a uno “stadio più avanzato”, ma resta da chiarire la gravità della minaccia contro Bessent.

Dall’inizio della guerra in Medio Oriente, Bessent ha guidato la campagna di sanzioni statunitensi contro Teheran, promettendo di arrivare allo “strangolamento economico” della Repubblica islamica. Il mese scorso il capo dell’intelligence nazionale statunitense, Jay Clayton, aveva avvertito che l’Iran aveva intensificato “in modo sostanziale” i tentativi di colpire cittadini americani in Medio Oriente e altrove.

L’ente britannico per le operazioni marittime (Ukmto) ha intanto dichiarato di aver ricevuto una segnalazione di un incidente che ha coinvolto una petroliera nello Stretto di Hormuz, aggiungendo che non si conoscono ancora le condizioni dell’equipaggio, l’entità dei danni e l’impatto ambientale.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Novembre 2026