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Iran, Hegseth: “Usa più che capaci di riprendere la guerra”

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(Adnkronos) – Gli Stati Uniti dispongono di scorte di armi più che sufficienti e sono "più che capaci" di riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha dichiarato il segretario generale del Pentagono Pete Hegseth a Singapore, in occasione del vertice sulla sicurezza Shangri-La Dialogue. "La nostra capacità di riprendere le operazioni, se necessario, è più che sufficiente; le nostre scorte sono più che adeguate a tale scopo, sia in loco che nel resto del mondo, grazie al modo in cui bilanciamo munizioni di alta qualità e munizioni più abbondanti", ha dichiarato Hegseth, secondo l'Afp. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Maggio 2026

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