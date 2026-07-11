Attualità

Iran, giornale pubblica foto dei “leader che attendono la vendetta della nazione”: c’è anche Meloni

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – C'è anche la foto della premier Giorgia Meloni nell'"elenco di coloro che dovranno attendere la vendetta della nazione iraniana" apparso sul portale online del quotidiano iraniano Hamshahri, di proprietà del comune di Teheran e tra i più diffusi del Paese.  L'immagine raffigura una serie di leader mondiali in divisa arancione da detenuto, con in testa il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente statunitense Donald Trump, entrambi con un mirino disegnato sulla testa. Lo stesso quotidiano richiama, a corredo dell'immagine, le parole pronunciate oggi dal leader iraniano Mojtaba Khamenei sul fatto che vendicare suo padre, il defunto Ali Khamenei, sia il "volere della nazione".   
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ancora un rogo a Milano, scoppia incendio nella Polirecuperi srl

35 minuti fa

Un grave incidente stradale e la rinascita dopo 6 mesi. “Salvata dall’Ospedale dei Castelli, ora torno a cavalcare”

38 minuti fa

Regno Unito, omicidio ex deputata pro Brexit Ann Widdecombe: fermato e rilasciato 26enne

57 minuti fa

Tarzo, pilota di parapendio si schianta al suolo: morto 53enne

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio