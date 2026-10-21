Iran, Financial Times: “Netanyahu aveva pianificato attacco a inizio mese, stoppato da Trump”

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva pianificato di effettuare attacchi contro l’Iran all’inizio di questo mese, ma il presidente americano Donald Trump si è opposto alla ripresa dei combattimenti prima delle elezioni di medio termine statunitensi, secondo quanto riportato dal Financial Times. Tre persone a conoscenza dei fatti hanno riferito al giornale che le Forze di Difesa Israeliane erano pronte a effettuare attacchi nel fine settimana del 10 ottobre per colpire impianti nucleari e siti del regime iraniano, nonché infrastrutture civili, tra cui centrali energetiche. Tuttavia, fonti anonime affermano che Trump ha deciso di non riavviare il conflitto prima delle elezioni di medio termine statunitensi del 3 novembre.

Secondo le fonti, gli attacchi sarebbero stati più intensi di quelli condotti da Stati Uniti e Israele a febbraio. Secondo il rapporto, non è chiaro se gli Stati Uniti si sarebbero uniti ai raid. Tuttavia, una fonte ha dichiarato al giornale che una ripresa degli attacchi nelle prossime settimane non sarebbe “uno scenario irragionevole”. Secondo una fonte, Israele avrebbe predisposto una nuova lista di obiettivi, tra cui siti di infrastrutture civili che non erano mai stati colpiti in passato. Un’altra fonte afferma che gli attacchi pianificati dalle Forze di Difesa Israeliane all’inizio di questo mese potrebbero essere stati parte di una tattica negoziale e sottolinea che qualsiasi decisione di riprendere i combattimenti spettava a Trump.

La Russia si è detta pronta a contribuire alla risoluzione della crisi iraniana. Lo ha sottolineato il presidente russo, Vladimir Putin, durante l’incontro a San Pietroburgo con l’inviato statunitense, Steve Witkoff, secondo quanto riferito dall’agenzia Tass. “Se possiamo fare qualcosa per risolvere questa crisi, saremo lieti di farlo”, ha affermato Putin, sottolineando che Mosca intrattiene con Teheran “un rapporto speciale e di fiducia”, consolidato nel corso di decenni.

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Pubblicato il 21 Ottobre 2026