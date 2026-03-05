Attualità

Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti﻿

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – L'Azadi Stadium di Teheran è stato completamente distrutto dai bombardamenti nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Nel 2022 l'impianto aveva ospitato, per la prima volta nella storia dell'Iran, un gruppo di donne a cui era stato consentito di assistere alla partita tra l'Esteghlal e il Mes-e Kerman. Dopo le pressioni di Fifa e della Federazione asiatica, l'Asian Football Confederation (AFC), le autorità iraniane avevano acconsentito ad accogliere nell'impianto un numero ristretto, ma mai rivelato, di tifose.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Iran, contro i droni di Teheran tutti vogliono gli intercettori ucraini

2 ore fa

Iran, Trump ‘punta’ sui curdi: il dialogo e il piano per la spallata a Teheran

2 ore fa

Iran e basi Usa in Italia: regole, trattati e limiti d’utilizzo

2 ore fa

Trump, meglio Messi o Pelé? “Leo è più forte”

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio