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Iran, dalle spaccature al messaggio di Khamenei: così sono saltati i nuovi colloqui con gli Usa

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(Adnkronos) – Spaccature interne alla leadership iraniana e il 'nodo' del nucleare. Sono fonti di Iran International a raccontare il retrscena sulla mancata ripresa dei colloqui tra Iran e Usa nella capitale pakistana Islamabad. L'annuncio sul nuovo possibile incontro aveva riacceso le speranze per una tregua dopo quasi due mesi di guerra.   Le fonti, si legge, parlano di tensioni tra alleati del presidente iraniano Masoud Pezeshkian e persone vicine all'ufficio della Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, che all'ultimo minuto avrebbero fatto saltare la partenza della delegazione iraniana alla volta della capitale pakistana.  Secondo le fonti, la delegazione era pronta a mettersi in viaggio quando sarebbe arrivato un messaggio dell'entourage di Khamenei con un 'no' categorico alla possibilità di colloqui sul nucleare e un 'rimprovero' per i rappresentanti della diplomazia iraniana per i precedenti colloqui.  In queste circostanze, prosegue il racconto di Iran International, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi avrebbe avvertito che partecipare ai colloqui non sarebbe servito a nulla e avrebbe compromesso di fatto ogni possibilità di progressi.   
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Aprile 2026

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