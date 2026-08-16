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Iran, capo esercito: “30.000 dollari per ogni militare Usa catturato o ucciso”

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(Adnkronos) – L'Iran mette una taglia sui soldati Usa. Il comandante in capo dell'esercito di Teheran ha dichiarato che qualsiasi iraniano che catturi o uccida un militare statunitense riceverà una ricompensa di 30.000 dollari. Lo riporta Iran International, sito vicino all'opposizione basato a Londra, secondo cui Amir Hatami ha affermato che i fondi sarebbero stati forniti dal "popolo iraniano". In passato, i funzionari iraniani hanno offerto ricompense per l'uccisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il 15 maggio, il parlamentare Ebrahim Azizi, presidente della Commissione per la Sicurezza nazionale e la Politica estera, ha annunciato un disegno di legge che prevedeva una ricompensa di 50 milioni di euro per l'assassinio di Trump. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Agosto 2026

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