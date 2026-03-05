Attualità

Iran, calciatrice in lacrime in conferenza stampa: “Siamo preoccupate per i nostri cari”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – "Ovviamente siamo tutte molto angosciate per quello che sta succedendo in Iran, preoccupate per le nostre famiglie, i nostri cari". Sara Didar, calciatrice iraniana, ha parlato così – in conferenza stampa – del conflitto e dei disordini politici e militari in corso nel suo Paese, prima della partita di Coppa d'Asia femminile contro l'Australia. Il toccante messaggio dell'attaccante 21enne ha fatto in poche ore il giro del mondo.  Didar ha poi chiuso con poche parole e grande emozione il confronto con i giornalisti: "Spero davvero che il mio Paese possa avere buone notizie in futuro. E spero che il mio Paese possa restare forte e vivo". 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Iran come ‘Call of Duty’, Casa Bianca unisce immagini raid a videogioco: bufera social

16 minuti fa

‘Rinnovabili, integrati, indipendenti’, nuovo payoff di Dolomiti Energia

17 minuti fa

‘La guerra è esistenziale sia per l’Iran che per Trump. E la Russia è tra i vincitori’. L’analisi di Pedde

25 minuti fa

Energia, dalle costruzioni alla cooperazione: i temi della seconda giornata di Key 2026

30 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio