Iran, Cacciari: “Trump può fare patto con Cina e Russia”

(Adnkronos) – "Le mosse di Trump si possono capire. Non capisco cosa fa l'Europa". Massimo Cacciari analizza la crisi legata alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump, dice Cacciari a Piazzapulita su La7, non può puntare ad una vittoria piena. "Può arrivare ad un patto più o meno sotterraneo mediato da Cina e Russia che gli dia garanzie, anche se oggi è difficile capire tutto", dice il filosofo e politologo. "Non si può dire che Trump stia sconvolgendo la politica estera americana. Da un secolo e mezzo gli Usa hanno stabilito che l'America Latina è roba loro, non ci si può sorprendere di quello che è stato fatto in Venezuela. Ovviamente l'Iran è una questione diversa, è una mossa più avventurosa ma ha un fine chiaro: rendere meno autonomo il settore petrolifero iraniano significa rendere più solidi gli interessi degli Stati Uniti e indebolire la Cina", aggiunge. "Ammettiamo che Trump e gli Stati Uniti stiano sbagliando in Iran, il problema però è l'Europa – prosegue-. Si possono non condividere le mosse di Trump ma si possono capire. Quello che stupisce è l'impotenza dell'Europa, che avrebbe tutto l'interesse a far finire il conflitto e a far riaprire lo Stretto di Hormuz. Cosa aspettano a dirlo a Trump?". "Un discorso simile si può fare per l'Ucraina, le sanzioni in quel caso colpiscono i sanzionatori. Noi ci stiamo sanzionando in modo gravissimo, ma cosa aspettiamo? Mi metterei a gridare con tutti i paesi europei 'fermi, armistizio'. Il tavolo va riaperto subito, le sanzioni sono contro di noi. Siamo noi che non abbiamo energia. La Russia è dalla parte del torto, ma non ci può essere altra strada rispetto al dialogo. Putin ha vinto la guerra, è evidente questo. I russi stanno fermi in attesa di mettersi d'accordo con gli americani. Non potevano non vincere la guerra, bisogna vedere quali sono le pretese di Putin", aggiunge.

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Pubblicato il 30 Aprile 2026