Iran, Cacciari e l’analisi in tv: “Verso terza guerra mondiale e Europa non esiste”

(Adnkronos) –

"Siamo alla vigilia di una possibile terza guerra mondiale, l'Europa è in una posizione di vassallaggio e nessuno fa niente per disinnescare la bomba. Lo capiamo o no?". E' l'analisi di Massimo Cacciari che, ospite di Massimo Giletti a Lo stato delle cose, risponde così alle domande sulla crisi internazionale dominata dallo scontro tra Usa-Israele e Iran. "E' un mondo in cui domina il diritto naturale, vince il più forte. Noi ormai ci siamo abituati alla guerra, la prendiamo come una cosa normale. Le potenze strategiche si stanno preparando a questa sfida e in un quadro simile il micro-impero persiano non deve esistere. Gli Stati Uniti non interverranno con truppe a terra, oggi ci sono mezzi per evitare questa fase. Stanno pensando che con i bombardamenti si possa far cadere il regime degli ayatollah. I calcoli sono questi, giusti o sbagliati: puntano a far cadere il regime con i bombardamenti, sperando di avviare un discorso con i successori", dice il filosofo e politologo. "L'Europa sulle grandi questioni internazionali non conta nulla. E' un continente vecchio, quasi decrepito: senza idee, senza utopie, senza speranze. Non conta nulla chi governa in Italia, non è questione di chi governa qui. Cosa vuole che me ne freghi dello scontro tra Conte e Tajani…", chiosa.

Pubblicato il 3 Marzo 2026