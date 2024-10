Iran attacca, pioggia di missili su Israele – Video

(Adnkronos) – L'Iran attacca Israele con il lancio di centinaia di missili. L'offensiva lanciata da Teheran nella serata dell'1 ottobre 2024 porta l'escalation in Medio Oriente a livelli altissimi. L'attacco viene documentato da numerosi video pubblicati su X. Il cielo su Tel Aviv si illumina per la pioggia di missili in arrivo. Siti e testate di ogni paese documentano l'attacco, facendo riferimento al lancio di centinaia di missili. Il numero viene aggiornato di minuto in minuto. Almeno una parte dei missili viene lanciata dalla base di Tabriz, secondo le news che arrivano Alcuni video documentano l'impatto dei missili nel territorio israeliano: l'Iron Dome, il sistema di difesa di Israele, non appare in grado di fermare ogni missile. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Ottobre 2024