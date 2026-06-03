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Iran attacca il Kuwait, colpito l’aeroporto

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(Adnkronos) – L'Iran attacca il Kuwait e colpisce l'aeroporto internazionale. Missili e droni di Teheran hanno colpito il Terminal 1, ferendo diverse persone e causando danni strutturali, come confermato dai media statali kuwaitiani. L'attacco di Teheran fa seguito al raid statunitense contro una postazione di controllo terrestre militare iraniana e al contrasto di molteplici attacchi missilistici e con droni iraniani diretti contro il Kuwait e il Bahrein, avvenuti nella notte, come confermato dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom). 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Giugno 2026

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