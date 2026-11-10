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Ira Hegseth: “Il mio impeachment è una farsa e tutti lo sanno”. Poi l’attacco ai giornalisti

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(Adnkronos) – “E’ una farsa, una trovata politica, e tutti lo sanno”. Così Pete Hegseth ha definito la procedura di impeachment avviata contro di lui dal deputato repubblicano, Thomas Massie, in una conferenza stampa convocata oggi per rivendicare quelle che definisce le vittorie militari dell’amministrazione Trump.  

Vittorie che i media non riportano perché “voi odiate il presidente più di quanto amiate il vostro Paese e le vostre forze armate”. Il capo del Pentagono si è detto “orgoglioso di ogni azione condotta” e di essere “pronto a rifarle di nuovo”.  

Il deputato repubblicano del Kentucky Massie ha depositato ieri alla Camera una mozione di impeachment contro il Segretario alla Difesa Usa, aprendo la strada a una votazione in merito che potrebbe tenersi entro mercoledì. Secondo Massie, Hegseth avrebbe abusato dei poteri che gli derivano dalla sua carica, in particolare sulla questione del conflitto con l’Iran. 

 

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Pubblicato il 10 Novembre 2026

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