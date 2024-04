Ipotesi trasloco per Kate e William, ma i principi devono contenere i costi

(Adnkronos) – Sembra che il principe e la principessa del Galles stiano prendendo in considerazione l'idea di rinnovare e ampliare una poco conosciuta dependance accanto alla loro casa, l'Adelaide Cottage a Windsor. Secondo quanto scrive il Mirror, William e Kate Middleton

vorrebbero ristrutturare la casa in mattoni rossi, dove la principessa, in cura per il cancro, starebbe meglio. La famiglia, che si è trasferita nella tenuta del Berkshire verso la fine dell'estate 2022, attualmente divide il proprio tempo tra il cottage con quattro camere da letto e il loro amato rifugio di Anmer Hall nella tenuta di Sandringham. Sebbene Adelaide Cottage offra una posizione ideale grazie alla sua vicinanza alla Lambrook School, frequentata dal principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, gli addetti ai lavori suggeriscono che la famiglia stia valutando l'idea di ristrutturare la dependance attualmente vuota allo scopo di aiutare la principessa nella guarigione. Tuttavia, questa decisione non sarebbe priva di sfide: secondo alcune fonti, il principe di Galles è "consapevole del controllo pubblico" riguardo alle spese reali e sta adottando un approccio cauto nel finanziare personalmente i costi. Uno spazio più ampio, secondo gli insider, è vitale per il percorso di Kate verso la guarigione, dal momento che le fornirebbe un ambiente sereno dove gestire la sua terapia. Anmer Hall sarebbe la scelta migliore al momento, grazie alle sue dimensioni generose e al suo isolamento. Ma resta distante dalle scuole dei figli. Memori delle reazioni negative del passato sui finanziamenti pubblici, i principi di Galles stanno valutando di pagare da sé il conto per la ristrutturazione della dependance di Adelaide Cottage. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Aprile 2024