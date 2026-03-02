iPhone 17e raddoppia la memoria della linea economica

(Adnkronos) – Apple ha presentato ufficialmente l'iPhone 17e, la nuova proposta d'ingresso che punta a bilanciare potenza e accessibilità all'interno dell'attuale gamma smartphone. Il cuore pulsante del dispositivo è il chip A19 di ultima generazione, realizzato con un processo produttivo a 3 nanometri che promette prestazioni sensibilmente superiori rispetto alle iterazioni precedenti. Questa scelta tecnica non solo garantisce fluidità nell'uso quotidiano e nel multitasking, ma abilita anche le funzioni di intelligenza artificiale più avanzate e il supporto ai titoli videoludici di fascia alta, supportati da una GPU con accelerazione hardware per il ray tracing. Una delle novità strutturali più rilevanti riguarda l'integrazione del modem C1X, progettato interamente a Cupertino. Questo componente permette di raggiungere velocità di connessione cellulare fino a due volte superiori rispetto al passato, riducendo al contempo il consumo energetico del 30%. La maggiore efficienza del modem, unita alla gestione ottimizzata di iOS 26, si traduce in un'autonomia dichiarata per l'intera giornata, nonostante l'incremento della potenza di calcolo. Restano centrali le funzionalità di sicurezza satellitare, che consentono di inviare messaggi di emergenza e richiedere assistenza stradale anche in totale assenza di campo. Il design mantiene la diagonale da 6,1 pollici con tecnologia Super Retina XDR, ma introduce il Ceramic Shield 2. Questo nuovo rivestimento frontale offre una resistenza ai graffi tre volte superiore e un trattamento antiriflesso migliorato per facilitare la visione sotto la luce diretta del sole. La scocca in alluminio aerospaziale, disponibile nelle colorazioni nero, bianco e un inedito rosa tenue, mantiene la certificazione IP68 per la protezione da acqua e polvere. Sul fusto laterale trova spazio anche il tasto Azione, che permette di richiamare rapidamente funzioni personalizzate come la torcia o gli strumenti di assistenza visiva. Sul fronte fotografico, l'iPhone 17e adotta un sistema Fusion da 48 Megapixel che simula la presenza di un teleobiettivo 2x di qualità ottica, permettendo di ottenere scatti ravvicinati senza perdita di dettaglio. La gestione delle immagini è affidata a una pipeline avanzata che riconosce automaticamente soggetti umani e animali domestici, catturando dati sulla profondità per consentire la regolazione dello sfocato anche dopo lo scatto. Il comparto video supporta la registrazione in 4K Dolby Vision fino a 60 fps e l'acquisizione di Audio Spaziale, rendendo i contenuti compatibili con i visori per la realtà immersiva. Il nuovo iPhone 17e sarà disponibile per il pre-ordine dal 4 marzo, con disponibilità effettiva a partire dall'11 marzo.

Pubblicato il 2 Marzo 2026