Ipertensione polmonare, giornata di sensibilizzazione a Roma

(Adnkronos) – "Col fiato sospeso". Si terrà domani una giornata di sensibilizzazione sull’ipertensione polmonare, "una malattia invisibile", promossa da Amip (Associazione malati di ipertensione polmonare) nella sala Di Liegro di palazzo Valentini a Roma. Obiettivo, accendere i riflettori sulla patologia per assicurare diagnosi corrette e tempestive, indispensabili per salvare vite e intervenire con le cure adeguate. Come poche altre rare malattie, infatti, non riconoscerla e intervenire per tempo – spiega l'associazione – può mettere a rischio la vita stessa del malato. I primi sintomi, purtroppo, possono essere sottovalutati e facilmente confusi con quelli di altre patologie più comuni. Ecco perché una maggiore informazione, ai medici di base che dovranno diagnosticarla e al pubblico in generale, gioca un ruolo determinante. L’Ipertensione polmonare (Ip) riguarda il sistema respiratorio e colpisce a tutte le età. In Italia, i dottori specializzati nella patologia calcolano che vi possano essere circa 3.000 malati di Ip, ma solo una bassa percentuale è curata nei centri specializzati. Causando complicanze in vari organi del corpo, limita molto le vita dei pazienti. Per guarire è necessario il trapianto di polmoni e/o cuore-polmoni, ma esistono vari farmaci che possono migliorare o stabilizzare le condizioni dei malati. Durante l'evento di domani sarà presentato in anteprima un breve filmato in animazione che spiega, in modo semplice ma chiaro, cosa è l’Ip e come si può intervenire. Il video è stato realizzato da una professionista di comunicazione malata di ipertensione polmonare. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Gennaio 2024