(Adnkronos) – “Noi dobbiamo portare tutte le iniziative nei luoghi simbolo. Probabilmente fino a qualche anno fa era inimmaginabile parlare di ipertensione arteriosa polmonare”. Così l’assessore alla Salute del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, ieri alla Galleria Umberto I per la prima esecuzione pubblica di ‘Aria di Vita’, il brano iniziato da Peppe Vessicchio e completato dal maestro Enrico Melozzi per la campagna di sensibilizzazione sull’ipertensione arteriosa polmonare, promossa da Msd Italia con il patrocinio di Amip (Associazione malati ipertensione polmonare) e Aipi (Associazione ipertensione polmonare italiana) e patrocinato dal Comune di Napoli. “È un modo per scendere in prossimità e far conoscere ai cittadini tutte le conoscenze che abbiamo – spiega – ma bisogna investire oggi sulla formazione e sull’informazione”.

Per l’assessore la serata va proprio in questa direzione. “Quello che si fa questa sera è formazione, conoscenza, informazione e prevenzione”. La prevenzione, aggiunge, “oggi è il miglior farmaco, il farmaco più importante, ed è lì che i servizi sanitari nazionali devono investire”. E conclude parlando degli stili di vita: “Molte patologie sono legate a cattivi stili di vita e, correggendo gli stili di vita, si possono prevenire alcune patologie”.

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Pubblicato il 28 Novembre 2026