iOS 27, Siri diventa più intelligente ma non in Europa

(Adnkronos) – L'apertura della WWDC 2026 passerà alla storia del colosso di Cupertino per ragioni che vanno ben oltre i consueti aggiornamenti software. L'evento di quest'anno ha infatti inaugurato l'ultimo ciclo sotto la guida del CEO Tim Cook, il quale ha già ufficializzato il passaggio del testimone a John Ternus, attuale Senior Vice President of Hardware Engineering, a partire dal prossimo primo settembre. Sul fronte tecnologico, la conferenza ha sancito l'attesa svolta per l'ecosistema di intelligenza artificiale del gruppo, evidenziando una forte accelerazione per colmare il terreno perduto nei confronti dei concorrenti. Il rinnovamento di Siri rappresenta il fulcro di questa transizione. L'assistente vocale di Apple riceve un corposo aggiornamento strutturale grazie all'integrazione dei modelli Gemini di Google, che operano sotto la scocca per garantire capacità di conversazione più fluide e una migliore comprensione del contesto visivo. Oltre a operare all'interno delle singole applicazioni, Siri sarà ora accessibile tramite un'applicazione standalone dedicata. Sul piano della sicurezza, i vertici aziendali hanno ribadito la centralità della privacy, specificando che i dati verranno utilizzati esclusivamente per l'esecuzione delle richieste e che i processi rimarranno verificabili da esperti esterni. La brutta notizia è che Siri AI, nome della nuova versione dell'assistente, non sarà disponibile in Europa, almeno inzialmente, per questioni legate alle legislazioni europee. Il pacchetto di funzionalità legato ad Apple Intelligence si estende a tutto il sistema operativo, introducendo la gestione avanzata dei pannelli in Safari, l'aggiornamento automatico delle password e una maggiore interazione tra le app. L'applicazione Messaggi beneficerà di risposte suggerite tramite intelligenza artificiale, mentre l'app Telefono sarà in grado di recuperare informazioni da Mail e Messaggi durante le chiamate. La collaborazione con Google ha inoltre guidato lo sviluppo della nuova generazione di Apple Foundation Models, i motori di calcolo che muovono l'intera infrastruttura smart del dispositivo. Tra le novità estetiche e funzionali di iOS 27 spicca la possibilità di personalizzare l'interfaccia Liquid Glass, introdotta lo scorso anno e oggetto di pareri discordanti da parte dell'utenza; i possessori di iPhone potranno ora ridurne l'impatto visivo o sfruttare un nuovo approccio stratificato per le icone. Novità anche per Image Playground, l'applicazione per la generazione di immagini che viene riproposta con una forte integrazione di sistema e la promessa che nessun contenuto generato dagli utenti verrà impiegato per l'addestramento dei modelli. La frammentazione dei dispositivi riceve una risposta decisa: iOS 27 garantirà la compatibilità a ritroso fino ai modelli della gamma iPhone 11, promettendo un incremento delle prestazioni che si traduce in un'apertura delle foto più rapida del 70% e in trasferimenti AirDrop velocizzati dell'80%. Novità sostanziali toccano anche il sistema di ricerca Spotlight, interamente ricostruito per migliorare la reperibilità dei file, e l'applicazione Foto, che guadagna strumenti di fotoritocco generativo come "Reframe" per cambiare la prospettiva dello scatto e "Extend" per espandere i bordi delle immagini. L'attenzione all'esperienza d'uso si riflette infine negli strumenti di controllo parentale, che prevedono restrizioni automatiche per i minori di 13 anni sui download e sulla navigazione, e nell'aggiornamento dell'app Salute. Quest'ultima introduce il monitoraggio dei sintomi legati alla perimenopausa e alla menopausa, inserendosi in un segmento della sanità digitale in forte espansione. Completano il quadro i miglioramenti alla dettatura vocale di sistema, ora capace di eliminare le interlozioni e correggere la punteggiatura in autonomia, e l'applicazione Comandi Rapidi, che permetterà la creazione di automazioni complesse partendo da semplici istruzioni testuali in linguaggio naturale.

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Pubblicato il 9 Giugno 2026