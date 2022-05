Il prossimo 20 maggio 2022 – venerdì – alle ore 10,30, si terrà la cerimonia d’inaugurazione della struttura sportiva “Io Gioco Legale” intitolata al Magistrato Debora Angela Ferrara. Il nuovo campo comunale coperto polivalente è ubicato in Via Padre Matteo D’Agnone – angolo via Tommaso Fiore. Alla cerimonia parteciperanno le massime autorità civili, militari e sportive provinciali e cittadine. La nuova struttura sportiva sarà benedetta dal Vescovo, Mons. Giovanni Checchinato.

Debora Angela Ferrara era nata a San Severo il 2 ottobre 1979 ed è prematuramente scomparsa a Milano il 29 agosto 2019 a soli 39 anni dopo una breve malattia. Ha vinto il concorso in Magistratura nel 2009. Dopo circa un anno di tirocinio a Roma, nel mese di marzo del 2011 ha ottenuto la prima sede in Magistratura a Rossano Calabro dove ha lavorato fino al 2014. Dalla Calabria è stata poi trasferita al Tribunale di Napoli Nord – sede di Aversa – dove è rimasta fino alla prestigiosa nomina al Tribunale di Milano avvenuta il 9 ottobre del 2018. Dopo pochi giorni è stata purtroppo colpita da un male contro cui ha combattuto strenuamente senza mai arrendersi, fino al giorno della prematura scomparsa avvenuta il 29 agosto del 2019. A Debora Angela Ferrara il 14 ottobre 2019 il Tribunale di Napoli Nord ubicato in Aversa ha dedicato una targa nello storico Tribunale partenopeo

