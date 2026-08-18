“Io e te”, al Palazzetto dell’Arte di Foggia la mostra fotografica di Alessia Di Santo

Il corpo come luogo da osservare, attraversare e, infine, riconoscere. Dal 27 al 31 agosto 2026 il Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza” di Foggia ospiterà “Io e Te”, progetto fotografico di Alessia Di Santo, promosso con il patrocinio del Comune di Foggia e di Impegno Donna.

La mostra sarà inaugurata giovedì 27 agosto, alle ore 18.30. Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione a cura dell’associazione, la giovane e talentuosa artista foggiana dialogherà con la giornalista Annalisa Graziano sulla genesi del progetto artistico e culturale e sul percorso che ha portato alla scelta delle immagini. A seguire, l’inaugurazione della mostra fotografica.

“Io e Te” nasce da un percorso intimo affidato all’autoritratto e alla fotografia. Un lavoro nel quale l’immagine non ha semplicemente la funzione di documentare, ma diventa strumento per avvicinarsi a ciò che per lungo tempo è rimasto difficile da guardare e da nominare.

Il corpo diventa così spazio di confronto e di ricerca: fotografarsi significa ridurre una distanza, accettare la vulnerabilità, lasciare emergere ciò che chiede di essere riconosciuto.

“Ogni immagine è una traccia, una frattura, un tentativo di dare voce a ciò che non poteva più restare dentro”, spiega l’artista. È in questa tensione che si sviluppa l’intero percorso espositivo. La fotografia diventa uno spazio nel quale l’esperienza può essere nuovamente attraversata e portata fuori da sé. Il confine tra dentro e fuori si trasforma così in una soglia, mentre la carne, attraverso lo sguardo fotografico, diventa linguaggio.

La mostra sarà visitabile nelle fasce orarie 9-12 e 18-21 in via Galliani 1 a Foggia.



Pubblicato il 18 Agosto 2026