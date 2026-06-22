‘Investing in Southern Italy’, Mezzogiorno si presenta investitori internazionali

(Adnkronos) – Il Mezzogiorno come nuova frontiera degli investimenti internazionali, territorio di innovazione, competitività e crescita sostenibile. È questo il messaggio emerso dal convegno 'Investing in Southern Italy', promosso dalla Fondazione Magna Grecia in collaborazione con Enit e Italy America Chamber of Commerce presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York. L’iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni italiane, investitori americani, imprese, operatori finanziari, stakeholder internazionali e opinion leader con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra pubblico e privato e promuovere le opportunità offerte dal Mezzogiorno d’Italia, anche grazie agli strumenti introdotti dalla normativa sulla Zona Economica Speciale Unica. Al centro dell’incontro il ruolo della Fondazione Magna Grecia, che si conferma piattaforma di raccordo tra istituzioni, sistema produttivo e investitori esteri, favorendo la costruzione di relazioni strategiche e la promozione di nuovi flussi di investimento verso il Sud. "Il nostro obiettivo è contribuire concretamente alla costruzione di una nuova narrazione del Mezzogiorno, fondata su sviluppo, innovazione e affidabilità istituzionale – ha dichiarato il presidente della Fondazione Magna Grecia, Nino Foti – La Zes Unica rappresenta una svolta importante perché semplifica i processi autorizzativi e rende il Sud più attrattivo per chi vuole investire". Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, ha evidenziato come il Sud rappresenti oggi "una delle aree più promettenti per gli investimenti nel Mediterraneo", sottolineando la crescita del PIL, il rafforzamento dell’export e l’aumento dell’occupazione registrati negli ultimi anni. Sulla stessa linea il sottosegretario agli Affari Esteri, Massimo Dell’Utri, che ha ribadito come il Sud non sia più soltanto sinonimo di turismo e cultura, ma un ecosistema sempre più competitivo nei settori dell’innovazione tecnologica, della farmaceutica, dell’elettronica e delle scienze della vita. Giosi Romano, Coordinatore della Struttura di Missione Zes Unica, ha successivamente ricordato come in meno di due anni siano state rilasciate oltre 1.300 autorizzazioni, generando circa 9 miliardi di euro di investimenti: "I risultati dimostrano che una normativa semplice ed efficace è in grado di attrarre imprese e generare sviluppo", ha affermato. Nel corso dell’evento, la Fondazione Magna Grecia ha presentato il nuovo Osservatorio per gli Investimenti nel Mezzogiorno, uno strumento pensato per monitorare le dinamiche economiche e favorire l’incontro tra opportunità territoriali e capitali nazionali e internazionali. È stata inoltre illustrata la ricerca “Italia Patrimonio di Salute”, realizzata in collaborazione con Enit, che individua nuovi asset strategici per lo sviluppo del turismo del benessere e della salute. "Attraverso il turismo, la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e del benessere, possiamo attrarre investimenti, generare sviluppo sostenibile e creare nuove occasioni di crescita per i territori del Mezzogiorno. La collaborazione con la Fondazione Magna Grecia nasce proprio dalla volontà di costruire una visione integrata che metta in rete istituzioni, imprese e investitori internazionali, valorizzando gli asset distintivi del Sud Italia", ha dichiarato Ivana Jelinic, Amministratore Delegato di Enit. Dal mondo del venture capital è arrivato il contributo di Alessandro Scortecci, Chief Investment Officer – Direct Investments di Cdp Venture Capital: "Il Sud può essere il motore della crescita dell’intero ecosistema italiano. Oggi esistono competenze, tecnologie e una nuova generazione di imprenditori capaci di competere sui mercati globali". Mentre per Federico Tozzi, direttore esecutivo della Italy America Chamber of Commerce, "il Mezzogiorno viene sempre più percepito come un luogo in cui investire, fare impresa e costruire progetti di vita, grazie alla qualità dei territori e alle opportunità di sviluppo offerte". Con 'Investing in Southern Italy' la Fondazione Magna Grecia rafforza così la propria missione di promuovere il Mezzogiorno come area strategica per gli investimenti, contribuendo a costruire un ecosistema capace di attrarre risorse, competenze e partnership internazionali a beneficio dello sviluppo economico e sociale del Paese.

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Pubblicato il 22 Giugno 2026