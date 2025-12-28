Attualità

Investimento a Firenze, treni in ritardo fino a 100 minuti

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Nel nodo di Firenze, la circolazione dei treni è stata sospesa dalle 18,30 per accertamenti dell’Autorità giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona nei pressi di Firenze Rifredi. Dalle ore 20:30, la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa, è fortemente rallentata. Rfi informa che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Trump: “Ucraina attacca in Russia”. La risposta ‘gela’ Zelensky

1 ora fa

Serie A, oggi Atalanta-Inter – Diretta

1 ora fa

Trump, telefonata con Putin prima di incontro con Zelensky: il precedente disastroso per Kiev

2 ore fa

Madre sottoponeva il figlio a riti satanici, sospesa la responsabilità genitoriale

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio