Invasione di post it colorati di speranza: “Andrà tutto bene”

Alcuni post it colorati con la scritta “Andra’ tutto bene” sono stati affissi sulle vetrine dei negozi, sulle panchine dei parchi pubblici, sui citofoni e sui cartelli alle fermate degli autobus di San Giovanni Rotondo, per dare speranza in “un momento di grande difficolta’ dovuto alla emergenza coronavirus”.

“Sono tre semplici parole che scaldano il cuore e ricordano la forza dei piccoli gesti, soprattutto in queste settimane di grande inquietudine e preoccupazione”, dice Michele Crisetti, sindaco del paese di San Pio. Non si sa chi sia l’autore dell’iniziativa ma “va bene cosi’ continua il primo cittadino perche’ “l’intento di questi bigliettini colorati e’ trasmettere speranza e di incoraggiarsi a vicenda senza chiedere nulla in cambio. Sono attaccati qua e la’, un’invasione di solidarieta’”.

“Il messaggio e’ chiaro – conclude Crisetti – se restiamo calmi, se ci comportiamo in maniera responsabile e coscienziosa rispettando le disposizioni del governo e le raccomandazioni delle Istituzioni, se rimaniamo uniti, anche se a un metro di distanza andra’ tutto bene”.

