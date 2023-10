Invalicabile Star Volley, le pantere della Pallavolo Cerignola lottano fino alla fine

La gara, sulla carta, era di quelle proibitive. La giovane compagine di Mister Sgarbi era da subito chiamata a un esame non da poco. In un Paladolmen discretamente pieno di pubblico ad attenderla c’era la Star Volley, squadra costruita per primeggiare, con Mister Giunta e le sue fedelissime arrivate direttamente dalla vittoria dei playoff nazionali con il Francavilla, assieme al resto di un organico strutturato ed esperto.