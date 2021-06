Intitolazione della sala riunioni a Michele Monaco

Ad un anno dalla scomparsa del fondatore della sezione Ail di Foggia Michele Monaco e in occasione della Giornata Nazionale dell’Ail che in Italia ricorre il 21 giugno, lunedì 21 giugno alle 18 presso la sede dell’associazione in via Zuretti 31 a Foggia si terrà una breve cerimonia di intitolazione della sala riunioni della sede al compianto dottor Monaco. Alla cerimonia, che sarà trasmessa sulle pagine social dell’Ail Foggia, prenderanno parte il Presidente dell’Ail Celestino Ferrandina; Don Marco Trivisonne, Assistente diocesano AMCI (associazione medici cattolici) che benedirà la targa affissa nella sala riunioni intitolata, e i familiari. Nel corso della cerimonia, ci saranno momenti di musica e teatro con la presenza dell’attore e regista Tonio Sereno che declamerà l’”Inno alla gioia” di Friedrich Schiller e il Trio della classe di musica da camera del Conservatorio Umberto Giordano di Foggia che eseguira’ la serenata in re maggiore di Ludwig Van Beethoven per flauto violino e viola.Le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle regole per la sicurezza in materia di contenimento del Covid 19.

