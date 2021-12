La Giunta Comunale ha deliberato l’intitolazione della galleria urbana di palazzo Celestini al prof. Nino Casiglio. Come è noto, l’Amministrazione Comunale ha ricevuto un finanziamento per un importo complessivo di € 1.325.000,00 finalizzato all’intervento denominato “I.1 – La Galleria dei Celestini: l’Officina di Quartiere” che rientra nel bando pubblico “Rigeneriamo il Mosaico”.“La Galleria Urbana – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta e gli Assessori Celeste Iacovino e Luigi Montorio, che seguono rispettivamente le deleghe alla Cultura ed ai Lavori Pubblici – è collocata al piano terra di Palazzo Celestini e risulta essere interessata dal progetto di rigenerazione urbana: quella che può essere definita una grande e gustosa novità per la nostra città ed in particolare per il centro storico, collegherà via san Severino a Via dei Quaranta attraversando Palazzo Celestini e sarà destinata ad attività di aggregazione sociale e culturale da parte delle associazioni cittadine. L’intitolazione della Galleria Urbana di Palazzo Celestini al prof. Nino Casiglio, è dettata dalle molteplici qualità dell’uomo, quale educatore, scrittore e giornalista, un raro esempio di profonda operosità intellettuale. Tra l’altro quest’anno ricorre il 100esimo anniversario della sua nascita. Nino Casiglio è stato un modello educativo di professionalità ed anche di passione politica, quale Sindaco della nostra città nei primi anni settanta, impegno che ha segnato profondamente una stagione ricca ed articolata della vita politica e culturale della città”.

