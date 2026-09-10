Intimamente noi, il vodcast in tre episodi su cura e igiene femminile

(Adnkronos) – È un argomento che ha smesso di essere un tabù, eppure le informazioni a riguardo restano poco accessibili e non sempre appropriate. Parliamo di igiene intima femminile, un tema di grande importanza in tutte le fasi della vita di una donna, dal menarca fino alla menopausa, che può avere un impatto non solo sulla sfera fisica ma anche su quella emotiva e sociale. Parte da qui ‘Intimamente noi', vodcast di Essity realizzato in collaborazione con Adnkronos dedicato alla cura e all’esperienza femminile. Un titolo non casuale ma che abbraccia tre dimensioni differenti: ‘Intima’, ‘mente’ e ‘noi’. A ogni tema è dedicato un episodio che approfondisce un aspetto specifico dell’esperienza femminile, grazie al contributo di professionisti che ogni giorno entrano a stretto contatto con le esigenze delle donne. Le tematiche e i dati Nonostante l'igiene personale sia ampiamente riconosciuta come importante, è un tema intimo e solo parzialmente condiviso. A confermarlo anche i dati di una recente ricerca sociologica condotta da AstraRicerche per Essity: in caso di insicurezza, il 36,1% non ne parla con nessuno. Il partner resta il confidente principale (28,9%) che con genitori e fratelli porta i parenti al 40,9%, seguiti dagli amici (22,2%) mentre medici e specialisti sono consultati raramente (14,5% in totale tra medico di base, ginecologo, psicologo o altri medici). I dati dell'indagine evidenziano inoltre che a giocare un ruolo importante è anche il senso di comunità. L’igiene non è solo una questione personale ma un vero e proprio criterio di giudizio sociale: il 61,1% sviluppa un’impressione negativa duratura di fronte a segnali di scarsa igiene. L'accessibilità, i contesti e le strutture sociali modellano l’esperienza delle donne e il ruolo dei sistemi di supporto è fondamentale. I tre episodi Il primo episodio, ‘Intima’, in arrivo il prossimo 17 settembre, esplora la dimensione fisica dell’igiene femminile attraverso gli interventi di Nicoletta Orthmann, direttrice medico-scientifica della Fondazione Onda ETS (Osservatorio Nazionale Salute Donna e di Genere); della dottoressa Chiara Di Pietro, medico chirurgo specialista in ginecologia e ostetricia; e infine di Ilaria Spinelli, Marketing Manager Intimate Hygiene Iberia & Italy di Essity. A seguire, il 15 ottobre, il focus si sposterà sul viaggio emotivo e psicologico che accompagna l’evoluzione del corpo femminile. Gli interventi saranno dell’episodio ‘Mente’ saranno della psicosessuologa Leni Marseglia; della presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano Diana De Marchi e di Alessandra Lisco, Marketing Director Iberia & Italy, Essity – Health&Medical division. L’episodio conclusivo, ‘Noi’, sarà online a partire dal 13 novembre ed esplorerà la dimensione collettiva, culturale e sociale dell’igiene intima. Alla round table parteciperanno la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo, il Direttore Sanitario della Croce Rossa Italiana Valerio Mogini e Laura Deni, Responsabile Comunicazione di Essity. Il trailer del vodcast "IntimaMente Noi" è disponibile per l'ascolto su podcast.adnkronos.com



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Pubblicato il 10 Settembre 2026