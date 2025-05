Intesa tra maggioranza e opposizione per “una formula aperta”

Come già reso noto dal governatore pugliese, Michele Emiliano, durante la riunione della maggioranza di lunedì scorso, la Giunta regionale nella seduta di ieri ha dato seguito all’approvazione dei due disegni di legge attraverso cui modificare Statuto e legge elettorale. Le due modifiche si sono rese necessarie per adeguare il numero dei consiglieri regionali eletti ai parametri previsti dalla normativa statale che, per effetto del decremento della popolazione pugliese sotto i 4 milioni di abitanti, impone la riduzione dei seggi dell’Assemblea regionale da 50 a 40 unità. Per evitare di intervenire nuovamente e successivamente, in caso di future oscillazioni del numero di abitanti, nelle modifiche che il governo regionale porterà all’approvazione del Consiglio è stata scelta una formula aperta” che non indichi espressamente il numero dei consiglieri da eleggere, ma che rimandi alla normativa nazionale. Per cui la variazione normativa alla Statuo recita testualmente: “Il Consiglio regionale è composto da un numero di consiglieri pari al numero massimo di componenti previsto, in rapporto all’entità della popolazione regionale, dall’art. 14 del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, oltre al Presidente eletto”. Mentre la variazione alla legge elettorale regionale, oltre a riportare di rimando alla legge nazionale sul numero complessivo di eletti, adegua l’attribuzione dei seggi in base al risultato ottenuto. Ossia alla maggioranza viene attribuito il 59% del numero totale dei seggi, nel caso in cui la percentuale dei voti validi raggiunta dalla coalizione che ha sostenuto il candidato presidente vincente sia pari o superiore al 40 per cento. E cioè 24 seggi per la maggioranza e 16 per l’opposizione nel caso dei 40 seggi complessivi. Alla maggioranza va assegnato il 56,5% del numero totale dei seggi nel caso in cui la percentuale dei voti validi raggiunta sia inferiore al 40 per cento, ma non inferiore o pari al 35 per cento, perché in quest’ultimo caso i seggi sarebbero 23 per la coalizione di maggioranza e 17 seggi per le opposizioni, sempre nel caso di Assemblea con 40 consiglieri. Invece, nel caso in cui la percentuale raggiunta dalla coalizione di maggioranza fosse inferiore al 35 per cento, il divario tra maggiorana ed opposizione si ridurrebbe ulteriormente e sarebbe equivalente ad un rapporto di 22 seggi per la coalizione di governo e 18 seggi per quella delle opposizioni. Tali disegni di legge saranno sottoposti per l’”ok” al voto del Consiglio regionale pugliese nella seduta già fissata per il 20 maggio prossimo. Ovviamente per la modifica statutaria occorrerà necessariamente la maggioranza qualificata dei 2/3 del plenum dell’Aula, prevista per tali variazioni, ovvero almeno 34 voti a favore; mentre per le modifiche alla legge elettorale sarà sufficiente la maggioranza assoluta del plenum consigliare, ovvero almeno 26 voti a favore. Pertanto è possibile che ci sia già un’intesa tra maggioranza ed opposizione per l’approvazione dei due citati ddl approvati ieri in via generica dalla Giunta pugliese. Una genericità che lascia presumere che sia tra le forze di maggioranza che tra quelle di opposizione c’è verosimilmente ancora chi spera in un intervento del Parlamento per lasciare inalterato il numero dei consiglieri in Puglia, qualora fosse approvata, prima del voto per le prossime regionali, la proposta parlamentare presentata da Forza Italia che prevede la riduzione dei seggi solo nel caso in cui l’oscillazione al ribasso della popolazione superi il 5% della soglia fissata dalla legge statale per la variazione del plenum assembleare. Infatti, la speranza – come è noto – è sempre l’ultima a morire anche per i politici. E, per i consiglieri regionali pugliesi, probabilmente la speranza non è solo quella di una variazione parlamentare alla normativa statale al riguardo dei seggi, ma anche quella di uno slittamento della legislatura in corso fino alla primavera del 2026. In modo da recuperare altri 6 o 7 mesi di stipendio, che sarebbero quasi pari al Tfm (Trattamento di fine mandato) che finora i consiglieri regionali pugliesi non sono riusciti a ripristinarsi, a seguito – come si ricorderà – di una forte opposizione popolare sollevatasi ogni qualvolta hanno tentato di reintrodurre il benefit in questione.

Giuseppe Palella



Pubblicato il 14 Maggio 2025